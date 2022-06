Novità sul fronte De Ketelaere: ha preso una decisione a favore del Milan!

Il Milan sa che quest’estate sarà fondamentale per il progetto rossonero. Riconfermarsi campioni d’Italia non sarà facile, visto che le dirette concorrenti stanno cercando egualmente di rafforzarsi. Sicuramente un reparto da potenziare è quello offensivo: nella stagione appena trascorsa i rossoneri spesso sono mancati in quella zona del campo.

Nonostante a sinistra i rossoneri sono tranquilli avendo Leao e Rebic, quella che preoccupa è la fascia destra. Saelemaekers e Messias non hanno garantito un rendimento costante, non riuscendo a prendere la titolarità, ma alternandosi in una staffetta continua. Per questo la dirigenza vuole fortemente Charles De Ketelaere, giovane talento belga del Bruges.

De Ketelaere Milan Mercato

Come riporta l’emittente belga RTL Sport, infatti, il belga ha rifiutato la proposta del Leeds di portarlo in Premier League. Il club inglese voleva puntare su De Ketelaere vista la probabile partenza di Raphinha destinazione Barcellona o Arsenal. Il giocatore del Bruges, però, vuole solamente il Milan nel suo futuro, per questo si aspetta l’accelerata decisiva del club.