Maldini ci prova, prima offerta del Milan per De Ketelaere: le cifre!

Il Milan fa sul serio per Charles De Ketelaere, trequartista classe 2001 del Club Bruges autore di 18 gol e 10 assist in 49 partiste questa stagione. Come riporta Nicolò Schira, il club belga chiede 40 milioni per lasciare partire il suo gioiello e Maldini ha già formulato la prima offerta.

La prima proposta dei rossoneri è stata di circa 30 milioni di euro. Ci sono stati anche dei contatti con l’agente del giocatore, un incontro positivo per un contratto di 5 anni.

Charles De Ketelaere (Photo via GettyImages)

La dirigenza del Milan vuole regalare un nuovo trequartista a Pioli, un vero numero 10, De Ketelaere in questo momento è il profilo ideale per Maldini. I numeri sono ottimi, la potenzialità c’è e può dare continuità al progetto giovani, per questo i rossoneri l’hanno scelto.

La trattativa prosegue e si attendono nuovi contatti nei prossimi giorni per cercare di chiudere la trattativa. Il belga non è l’unico giocatore del Bruges in orbita Milan, c’è anche Noa Lang: ala sinistra olandese del 1999.