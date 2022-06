Consiglio al Milan, Nainggolan non ha dubbi: “De Ketelaere deve andare altrove”

Il sogno per la trequarti del Milan ha un nome e un cognome: Charles De Ketelaere. Il giovane talento di proprietà del Club Brugge è stato messo nel mirino da Maldini e Massara, che vorrebbero regalare un colpo di peso a Pioli in quella zona di campo.

I rossoneri ci provano: è di oggi la notizia della Gazzetta dello Sport secondo cui il club di via Aldo Rossi sarebbe pronto a mettere sul piatto una cifra vicina ai 40 milioni di euro per assicurarsi il gioiello belga.

Proprio di De Ketelaere ha parlato oggi, sempre ai microfoni della Gazzetta dello Sport, un grande ex del nostro campionato come Radja Nainggolan. Il centrocampista dell’Anversa, ex Roma e Inter, non ha dubbi: il classe 2001 è pronto per i più grandi palcoscenici. Queste le sue parole:

“È un giocatore fortissimo e ha bisogno esattamente di questo: mettersi alla prova in un contesto più competitivo di quello attuale. De Ketelaere qui ha vinto gli ultimi tre tornei, nelle ultime due stagioni è stato un titolare indiscusso della squadra. A cosa altro può ambire? Il suo percorso in Belgio è concluso, deve imporsi altrove”.