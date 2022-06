Dida pazzo di Maignan: “L’abbiamo fatto al Milan quest’anno!”

Nonostante l’addio a parametro zero di Donnarumma il Milan è riuscito ad assicurarsi un portiere di sicura affidabilità come Mike Maignan. La stagione del francese è stata per certi versi a dir poco sorprendente, con l’estremo difensore che è riuscito a portare ai rossoneri circa 20 punti in più grazie alle sue parata decisive.

Di Maignan, ora anche nel giro della nazionale, ha parlato ai microfoni di Sky Sport il suo preparatore atletico ed ex portiere del Milan Nelson Dida.

Milan Mike Maignan

Il brasiliano ha esaltato le doti del giocatore, riconoscendo come non abbia dovuto lavorare sulla mente in quanto il classe 1995 è bravo, a sua detta, ad assorbire tutto ciò che gli accade.

Dida ha poi lodato le sue doti con i piedi, in cui l’ex Lilla si è dimostrato tra i migliori al mondo (vedi l’assist a Leao nel match casalingo contro la Sampdoria). Di seguito le sue parole:

“Con Mike siamo tre allenatori, e questo è positivo. Ho lavorato tanto sia sulla tecnica che sulla mente: lui assorbe tutto. Specialmente con i piedi, i portieri di oggi devono sapere giocare con i piedi e lui ha un lancio lunghissimo. Ha fatto un ottimo lavoro con tutti e tre i preparatori”.