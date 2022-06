Donnarumma sbotta: “Abbiamo sbagliato tutti, poi se volete fare polemica mi prendo le mie responsabilità!”

Al termine del match del girone A di Nations League del Borussia-Park tra Germania e Italia, vinto 5-2 dai tedeschi, è intervenuto, ai microfoni della Rai, Gianluigi Donnarumma.

Il portiere della Nazionale, stasera capitano degli azzurri, ha analizzato la dura sconfitta per poi togliersi un sassolino dalla scarpa in seguito ad una domanda scomoda:

SULLA PARTITA – “Siamo arrabbiati, non ci sono scuse. Bisogna ripartire e dimostrare che non siamo questi. Stasera non ci sono scuse davvero. Ci è mancato tutto. Sicuramente c’è stata un po’ di stanchezza dopo cinque partite in venti giorni, ma non dobbiamo cercare scuse. Ci dispiace per i tifosi. Non va bene, adesso analizzeremo tutto per ripartire. Abbiamo fatto tutti degli errori: io potevo capire la situazione sul 4-0 e buttarla via. Dopo gli errori si cresce. Dobbiamo riposare e tornare più forti di questa sera”.

LA POLEMICA – “L’errore? Quando mi è capitato in passato? Col Real Madrid, il fallo? Vogliamo fare polemica. Abbiamo fatto tutti gli errori. Poi se vuoi darmi la colpa (alla giornalista Rai) va bene, sono il capitano e mi prendo le mie responsabilità. Penso solo che volete fare questione ancora sugli errori“.