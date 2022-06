Sei qui: Home » calciomercato » Dybala-Inter in stand by: il Milan pensa ad una clamorosa beffa!

Lo stand-by della trattativa che potrebbe portare Dybala all’Inter sta alimentando le suggestioni di mercato. La Joya sembrava ad un passo dai nerazzurri ma l’arrivo di Lukaku potrebbe aver compromesso, o solamente rallentato, il trasferimento.

Secondo Il Corriere della Sera il Milan starebbe monitorando la situazione. Nella giornata di ieri alcuni manager di Elliot hanno contattato telefonicamente i rappresentanti di Paulo, per capire lo stato della trattativa con l’Inter.

Paulo Dybala (Photo via Getty Images)

I rossoneri non hanno ancora aperto a nessun dialogo con il giocatore. L’argentino chiede 7 milioni di euro a stagione e l’unica cosa che pare certa è la volontà di Gerry Cardinale di spendere i soldi per l’attacco, piuttosto che per la difesa.

Dybala è in orbita Inter da mesi, ma questa situazione di stallo potrebbe regalare delle sorprese. Il Milan pensa al clamoroso sgarro ai nerazzurri, portando la Joya in rossonero e regalandogli le chiavi della trequarti. Ci sono diverse squadre alla finestra, nei prossimi giorni ci saranno sicuramente novità.