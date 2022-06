Milan, colpo alla Kalulu per la difesa: dalla Ligue 1!

Il Milan necessita di un rinforzo in difesa. Ormai da mesi circola il nome di Sven Botman, con i rossoneri che sono riusciti a trovare un accordo con il giocatore ma non con il Lille. Negli ultimi giorni, sembra che il Newcastle abbia superato la società meneghina nella corsa al difensore olandese, con un’offerta da addirittura 50 milioni di euro.

L’alternativa, per il Milan, è quella di fare un’operazione ‘alla Kalulu’, spendendo una modica cifra per un difensore giovanissimo per poi valorizzarlo. Pierre Kalulu, difatti, è stato acquistato 2 anni fa per 500 mila euro dal Lione e oggi il suo valore è aumentato a dismisura.

Esteve Montpellier Milan

Per questa ipotesi, prende quota il nome di Maxime Estève, difensore classe 2002 in forza al Montpellier. Nonostante la giovane età, il francese ha già collezionato in questa stagione ben 24 presenze. A riportarlo è Tuttosport.

Per il reparto difensivo del Milan, pronto a partire Matteo Gabbia, con richieste da parte della Sampdoria che ha fatto un sondaggio per l’acquisto del giovane difensore che non ha convinto a pieno mister Pioli durante le ultime uscite.

Vittorio Assenza