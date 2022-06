Florenzi-Milan, ci siamo: le cifre dell’operazione!

Alessandro Florenzi e il Milan sono pronti a continuare la loro avventura. Come riportato stamattina da Tuttosport, l’esterno destro va verso la permanenza in rossonero, questa volta in maniera definitiva.

Arrivato alla corte di Pioli nel passato calciomercato estivo, Florenzi ha portato in rossonero la giusta dose di esperienza, in campo e fuori.

Chiuso da Calabria sulla fascia destra, l’ex Roma ha comunque avuto le sue chances: 21 presenze e 2 gol in campionato, 2 presenze in Coppa Italia e 4 presenze in Champions League.

Niente male, se si considerano i vari acciacchi fisici e, soprattutto, l’infortunio al ginocchio che lo ha tenuto lontano dal campo per circa un mese e più.

Getty images, Alessandro Florenzi

Maldini, dunque, avrà preso alla lettera il video scherzoso, di qualche giorno fa, dello stesso giocatore, che chiedeva di essere riscattato.

Milan e Roma, dunque, hanno trovato un accordo sulla base di 2 milioni di euro, meno della metà rispetto ai 4.5 previsti dall’accordo stipulato l’anno scorso.

Florenzi e Milan ancora insieme, quindi, pronti a difendere lo scudetto vinto.