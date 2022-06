Milan, tutto fatto per il rinnovo di Florenzi: cifre e dettagli

Alessandro Florenzi vestirà rossonero anche la prossima stagione. Il terzino italiano, è arrivato l’estate scorsa dalla Roma dopo una buona stagione in prestito al Paris Saint-Germain.

La formula del trasferimento con cui Spizzi è arrivato in rossonero, permette ai rossoneri di esercitare il diritto di riscatto alla modica cifra di 3 milioni di euro. Il terzino, quindi, lascerà la Capitale a titolo definitivo dopo ben 11 anni, se prendiamo in considerazione soltanto gli anni in prima squadra.

Florenzi Milan Roma

Stando a quanto riportato dal profilo Twitter ufficiale di Fabrizio Romano, il Milan e Alessandro Florenzi vogliono continuare insieme. Il terzino azzurro, da sempre dichiarato grande tifoso romanista, non vuole tornare in giallorosso per paura di essere messo ai margini della rosa.

Nei prossimi giorni, quindi, Florenzi firmerà il suo nuovo contratto con i rossoneri. Un riscatto meritatissimo da parte del giocatore, dopo una stagione che, nonostante qualche infortunio di troppo, lo ha visto protagonista di 2 gol in 24 presenze in Serie A.

Vittorio Assenza