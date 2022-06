Futuro Leao: una novità sul portoghese preoccupa il Milan!

Non solo mercato in casa Milan. A tenere banco, infatti, è anche la situazione legata al futuro di Leao

L’attaccante è stato decisivo per la vittoria dello scudetto ed è stato autore di un finale di stagione decisamente al top, trascinando i suoi compagni alla vittoria dello scudetto.

Quest’anno ha fatto vedere di che pasta è fatto, attirando su di sé gli occhi di diversi top club.

Il suo contratto scade nel 2024 e il Milan vuole assolutamente giungere al rinnovo, ma c’è una novità che potrebbe cambiare gli scenari futuri.

Getty Images, Rafael Leao

Come scrive La Gazzetta dello Sport oggi, infatti, l’attaccante, storicamente legato a Jorge Mendes, avrebbe ufficialmente firmato a marzo con un nuovo agente.

Si tratta di un avvocato francese amico del padre, il quale sarebbe abilitato a lavorare come procuratore sportivo.

Questa condizione potrebbe avere ripercussioni sia sul dialogo per il rinnovo sia per quanto concerne eventuali acquirenti.

La speranza, per il Milan, è che Leao resti per molto tempo in rossonero, ma adesso la situazione potrebbe cambiare.