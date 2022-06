Sei qui: Home » News » Gabbia in uscita? Offerta in Serie A, ma la volontà del Milan è chiara

Il Milan sa che quest’estate sarà fondamentale per il progetto rossonero. Riconfermarsi campioni d’Italia non sarà facile, visto che le dirette concorrenti stanno cercando egualmente di rafforzarsi. Un reparto da potenziare è quello difensivo. Nella stagione appena trascorsa i rossoneri hanno difeso molto bene, ma perderanno Romagnoli e Kjaer torna da un grave infortunio.

Tomori e Kalulu sono le certezze, ma la dirigenza rossonera ha in mente di compiere un grande colpo in quella zona del campo. Sfumato Botman, però, potrebbero cambiare le strategie? La risposta a questa domanda può cambiare anche il futuro di un giovane milanista: Matteo Gabbia.

Come riporta Calciomercato.com, la Sampdoria ha mostrato un forte interesse per il centrale italiano. Da molti mesi il club ligure segue Gabbia, infatti a gennaio la trattativa sembrava quasi completata. Il DS Faggiano ha chiesto ai rossoneri un prestito con diritto di riscatto, ma per adesso Maldini non apre alla cessione. Gabbia rappresenta un patrimonio del Milan e perderlo definitivamente non è nelle intenzioni del club.