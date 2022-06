Gabbia può partire: una squadra di Serie A sul difensore del Milan

Non solo sogni di mercato e rinnovi di contratto: il Milan guarda anche alle possibili cessioni. In attesa della firma di Maldini e Massara – che continueranno la loro avventura in rossonero – la nuova società firmata Redbird ha già iniziato a muoversi sul mercato, per allestire al meglio la rosa della prossima stagione.

Tra i possibili partenti potrebbe esserci anche Matteo Gabbia. Il difensore classe 1999 potrebbe lasciare Milano per cercare maggior spazio e giocare con continuità.

MILAN, ITALY – JANUARY 06: Matteo Gabbia of AC Milan holds off Tammy Abraham of AS Roma during the Serie A match between AC Milan and AS Roma at Stadio Giuseppe Meazza on January 06, 2022 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Su di lui, come riportato da calciomercato.com, ci sarebbe la Sampdoria. I blucerchiati, in attesa di una possibile cessione della società, stanno iniziando a valutare alcuni profili per rinforzare la squadra in vista del prossimo campionato, e tra questi ci sarebbe anche quello di Gabbia.

Il giovane centrale gode della stima di Giampaolo, e potrebbe lasciare i rossoneri in prestito. Si tratta di un’ipotesi che non dispiacerebbe alla società di via Aldo Rossi, che vedrebbe così valorizzato il proprio calciatore, ma per il momento ogni discorso sulla difesa del Milan è da mettere in sospeso.

Bisognerà capire, infatti, se il Milan deciderà di affondare il colpo per Botman – che aspetta solo la chiamata di Maldini – o se virerà su un altro profilo. L’eventuale cessione di Gabbia complicherebbe poi anche il discorso delle liste, poiché i rossoneri perderebbero un giocatore italiano cresciuto nel proprio settore giovanile.

Nelle prossime settimane dunque capiremo meglio quali sono le reali intenzioni della società.