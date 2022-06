Calciomercato Milan, la Sampdoria ci prova per il calciatore rossonero!

Il Milan, come noto ormai da tempo, è alla ricerca di un difensore. Da mesi il nome su cui la dirigenza vuole puntare è quello di Sven Botman, difensore del Lille, su cui, però, c’è parecchia concorrenza. Per questo motivo l’alternativa porta il nome di Bremer, difensore del Torino che da tempo è nel mirino anche dell’Inter.

Non solo acquisti, però, per la difesa di Stefano Pioli ma anche cessioni. Infatti con un eventuale acquisto in difesa il futuro di Matteo Gabbia, difensore classe 1999, potrebbe essere lontano da Milano.

Infatti, il centrale rossonero sarebbe seguito da Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, che sarebbe alla ricerca di un centrale giovane per rinforzare il reparto arretrato.

L’ex tecnico rossonero apprezza molto il centrale del Milan e per questo lo avrebbe chiesto proprio alla sua dirigenza. I rossoneri, dal canto loro, sono stati informati da questo interessamento e non hanno ancora dato una risposta. L’operazione potrebbe andare in porto con un prestito con diritto di riscatto. Dunque dopo averci provato già a gennaio, la Sampdoria ci riprova per Matteo Gabbia