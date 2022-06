Gabbia potrebbe lasciare il Milan: una squadra italiana lo punta!

Oltre ai possibili acquisti di Origi, Renato Sanches e Botman, il Milan lavora anche in ottica cessioni. Sono diversi i giocatori nella lista dei partenti di Maldini e Massara: Castillejo, Caldara e Bakayoko su tutti, ma a questi nomi potrebbe aggiungersi presto anche quello di Matteo Gabbia.

Il difensore classe 1999 ha giocato quest’anno 10 volte, mostrando le sue buone qualità ma anche qualche limite. Proprio per questo si prospetta per lui un futuro in un’altra squadra di Serie A in cui il giocatore possa ritagliarsi il proprio spazio e dare continuità alle sue prestazioni.

Gabbia e Theo

Secondo quanto riferito da TuttoMercatoWeb, la Sampdoria di Marco Giampaolo avrebbe messo gli occhi su di lui. Bisogna trovare un accordo sulla formula, una delle ipotesi è di cederlo in prestito con diritto di riscatto e con controriscatto a favore dei rossoneri.

In via Aldo Rossi credono nelle qualità del ragazzo e non vorrebbero privarsi del tutto del suo cartellino. Lo stesso Pioli lo ha sempre ritenuto un difensore dalle grandi prospettive.