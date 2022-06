Galliani elogia il Milan di Maldini: lo ha detto su Pioli!

Gianluca Galliani non potrà mai scordare ciò che ha vissuto al Milan. Intervistato da Sportitalia, l’ex direttore sportivo rossonero ha parlato dei pregi e dei meriti che hanno portato i rossoneri alla vittoria del 19esimo scudetto.

Il prossimo anno tornerà per la primo volta ad incontrare il Milan, ma lo farà da avversario con il suo Monza, squadra con la quale ha da poco ottenuto la matematica promozione nella massima serie.

Maldini Pioli Galliani

Queste le sue parole:

“Mi piace che il Milan continui a tenere la politica di seguire e comprare giocatori giovani, utilizzando a pieno l’area scout in cui Moncada è bravissimo a operare. L’anno prossimo sarà un campionato molto più equilibrato nei vertici, perché alla fine quest’anno si è ridotto a due squadre. Il Milan in questa stagione era l’unica ad aver confermato l’allenatore fra le prime quattro. L’anno prossimo invece partiranno tutte allo stesso livello perché penso che anche la Roma, la Lazio e mi auguro l’Atalanta confermeranno i loro tecnici. Questa cosa non è da sottovalutare“.