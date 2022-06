Galliani spaventa i tifosi del Milan: il commento sul futuro di Ibrahimovic!

Adriano Galliani, amministratore delegato ex Milan e ora al Monza, ha parlato al QS dopo la recente promozione nella massima serie della sua società lombarda. Tra i temi di discussione anche la suggestione di mercato Zlatan Ibrahimovic e l’amore per i colori rossoneri:

IBRAHIMOVIC – “Ora deve guarire e stare bene. In linea di massima è un giocatore del Milan. Sa che gli vogliamo bene, non nego che due giorni fa sia io che il presidente Berlusconi lo abbiamo sentito, vediamo”.

MILAN-MONZA – “Chi tiferà Berlusconi? Avrà il cuore diviso in due, ma certamente tiferà Monza”.

Galliani

Durante la prossima stagione, infatti, Silvio Berlusconi e Adriano Galliani incontreranno ancora una volta il Diavolo, ma questa volta da avversari. Il Condor ha l’intenzione di rinforzare la sua squadra ed oltre alle trattative per Ranocchia (in chiusura, ndr) e per Candreva, vorrebbe provarci anche per Balotelli. Ibra è un sogno, ma difficile che l’attaccante svedese, nel caso prendesse la decisione di continuare a giocare, deciderà di lasciare il Milan.