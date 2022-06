Il centrocampista in rottura con il Barcellona? Il Milan sogna il colpo

Il Barcellona di Xavi non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo del contratto, in scadenza giugno del 2023, per il giovanissimo centrocampista Pablo Martín Páez Gavira, meglio conosciuto come Gavi.

Il centrocampista 2004, attualmente impegnato con la nazionale Spagnola, sarebbe tentato da diverse squadre estere, su tutte il Liverpool di Jurgen Klopp che è in cerca di un centrocampista per il centrocampo del presente e del futuro.

Secondo quanto riporta il quotidiano italiano Repubblica, però, a seguire da vicino la situazione tra Gavi e il Barcellona ci sarebbe anche il Milan di Stefano Pioli.

Gavi, Barcellona, Calciomercato

La giovane stella del Barcellona piace molto alla società rossonera e per questo sarebbe pronta ad inserirsi in caso di rottura totale tra i balugrana e il centrocampista.

Anche se la trattativa appare molto complicata perché il centrocampista, qualora dovesse lasciare la Spagna, gradirebbe un trasferimento in Inghilterra con il Liverpool in pole su tutte. Infatti già diverso tempo il club di Jurgen Klopp avrebbe manifestato il suo interesse