Giaccherini sorprende tutti: “Gol fantasma di Muntari? Errori che capitano…”

Intervistato da Tuttosport, Emanuele Giaccherini è tornato a parlare del famoso episodio del gol fantasma negato a Muntari, in quel lontano Milan-Juventus del 2012. Senza dubbio, questo ha rappresentato una pagina importante per il calcio italiano e non solo. Non a caso, poco dopo è stata inserita la ‘Goal Line Technology‘, con lo scopo di evitare il ripetersi di spiacevoli episodi come questo.

Giaccherini Parole Muntari

Queste le sue parole:

“Durante la partita ci furono diverse sviste, con un episodio lampante a nostro vantaggio in occasione del gol non convalidato a Muntari. Ma sono errori che capitano a tutti, anche i giocatori a volte sbagliano a porta vuota. Quel campionato, in ogni caso, prese la nostra direzione per un discorso di continuità di risultati, fame e voglia di vincere“.

Nonostante dunque l’evidenza del gol negato, Giaccherini afferma che non è stato quell’episodio a decidere il campionato. Secondo lui, la Juventus avrebbe comunque meritato di vincere lo Scudetto per costanza, fame e voglia di vincere.