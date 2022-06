Negli ultimi giorni il nome di Mario Gotze è stato più volte associato al Milan come possibile colpo dalla trequarti. In mattinata però il quotidiano portoghese Record ha rivelato che il calciatore avrebbe già trovato l’accordo con un club, il Benfica.

Gotze PSV Benfica

L’ormai ex calciatore del PSV si appresta dunque a far tappa al Benfica, dove si dirigerà insieme allo stesso allenatore del club olandese, Roger Schmidt, con cui ha trovato una buona continuità nel corso di questa stagione. In effetti, Gotze si è ritagliato un ruolo cruciale con lui alla guida, disputando ben 52 partite, collezionando anche 12 gol e 11 assist.

Il Benfica dunque porterà a compimento due veri e propri colpi dal PSV. A questo punto il Milan si ritrova costretto ad abbandonare questa pista.

Tra i profili seguiti sulla trequarti restano Zaniolo e De Ketelaere. Il sogno proibito invece è Nkunku, centrocampista francese del Lipsia, la cui valutazione è di 60 milioni di euro, cifra non lontana dalla richiesta della Roma per Zaniolo.