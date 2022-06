Ibrahimovic-Milan ancora insieme: le cifre del nuovo contratto!

In casa Milan continua il lavoro della dirigenza in ottica calciomercato. L’obiettivo è chiaro: dare a mister Pioli una rosa competitiva, sia per difendere lo scudetto appena vinto, sia per fare la voce grossa anche in Europa.

Paolo Maldini e Frederic Massara sono concentrati, quindi, sulle diverse trattative, ma non solo. Infatti, i due dirigenti, da un lato aspettano di rinnovare i propri contratti, dall’altro, dovranno risolvere la situazione legata a Ibrahimovic.

Getty Images, Zlatan Ibrahimovic

Lo svedese, dopo la fine della stagione che è valsa il tricolore, ha deciso di operarsi al ginocchio per la ricostruzione del legamento crociato e il motivo è solo uno: vuole continuare a giocare e vuole continuare a farlo nel Milan.

Stando a quanto riferisce Tuttosport oggi, a breve è previsto un incontro proprio con Maldini e Massara per definire l’accordo definitivo.

Zlatan firmerà per un altro anno, ma a cifre ben diverse rispetto a quelle attuali. Il nuovo contratto, infatti, si baserà su un ingaggio con una parte fissa piuttosto bassa, circa due milioni di euro, più una serie di bonus legati agli obiettivi personali e di squadra.

Il suo rapporto con il Milan, però, potrebbe allungarsi ulteriormente, anche se non da giocatore. Ibra potrebbe avere un ruolo dirigenziale nel club, a partire dalla stagione 2023/2024, ma è ancora presto per questo.