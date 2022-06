Ibrahimovic, rinnovo in arrivo: l’indizio social rasserena i tifosi!

Inutile sottolineare quanto sia importante Ibrahimovic per questo Milan, non tanto con le prestazioni sul campo, quanto più come uomo spogliatoio.

Nonostante l’età, nonostante un intervento al ginocchio che lo terrà fermo per i prossimi 8 mesi, nonostante la consapevolezza di non essere più decisivo come una volta, Ibrahimovic è pronto a continuare la propria avventura con il Milan.

Nessun dubbio. Il fuoriclasse svedese non ha alcuna intenzione di lasciare il club in estate e dello stesso parere sembra essere la dirigenza.

Ibrahimovic Milan Rinnovo

Il Milan proporrà allo svedese un contratto a gettoni con ingaggio legato ai risultati personali e di squadra. La cosa importante è che Ibrahimovic riesca a recuperare bene dall’infortunio.

A rassicurare i tifosi sul suo rinnovo è stato proprio lo stesso Ibrahimovic con un post su Instagram, in cui lo svedese rinomina ‘Casa Milan’ con ‘Casa Ibra‘.

Per l’annuncio bisognerà aspettare ancora. La certezza però è che Ibra e Milan saranno ancora insieme, almeno per un altro anno.