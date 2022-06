Totti sicuro sul ritiro di Ibra: “Non sarà la scelta sbagliata”

Francesco Totti è intervenuto nuovamente, ai microfoni di Sky Sport, sulla questione relativa al ritiro di Zlatan Ibrahimovic:

“Conosciamo il carattere di Ibrahimovic, non vuole mollare. Vorrebbe chiudere in bellezza la propria carriera, anche se ha vinto il campionato con il Milan. È una scelta che farà lui, sicuramente non sarà quella sbagliata. Aspettiamo e vediamo come reagirà il ginocchio in questi cinque sei mesi“.

La leggenda della Roma e del calcio italiano viene spesso interpellata sul ritiro poiché, come Zlatan, ha sfidato l’età, dando il suo addio alla Roma ad un passo dai 41 anni.

Ibrahimovic Milan Ritiro Totti

Ibrahimovic è nella stessa situazione di Totti, a breve, ottobre precisamente, compirà 41 anni, e considerando i guai fisici al ginocchio sinistro, il suo futuro è più incerto che mai.

Il numero 11 rossonero rientrerebbe dall’intervento al crociato non prima di febbraio 2023, e per questo sia il giocatore che il Milan stanno facendo le loro valutazioni.

L’obiettivo di Ibra è sempre stato dichiarato, riportare il Milan sul tetto d’Italia, ma al contempo, considerando lo spirito combattivo del bomber svedese, sicuramente Zlatan sta già pensando a nuovi obiettivi, per questo il suo futuro è più incerto che mai.