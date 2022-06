Il giornalista annuncia: “È una strategia dell’agente”, arriva a sorpresa la risposta di Leão

Tra i temi di maggior attualità delle ultime settimane c’è, senza dubbio, quello relativo al rinnovo di Rafael Leao. Il portoghese, che ha il contratto in scadenza nel 2024, è stato tra i protagonisti principali della conquista dello scudetto dei rossoneri, e per questo motivo l’intenzione di Maldini e Massara è quella di blindare il talento ex Lille per evitare casi simili a quelli di Donnarumma, Calhanoglu e Kessié.

A fare il punto della situazione, ci ha pensato il giornalista Alessandro Jacobone tramite Twitter:

“La strategia dell’entourage di Rafael, sarebbe quella di trascinare la trattativa a dopo il mondiale, sperando che questo possa aumentarne ulteriormente il valore. Urge chiudere quindi la pratica al più presto e non cadere nella “melina” che in passato non è servita”.

Immediata la replica del talento rossonero, che ha commentato il tweet con delle emoticon sorridenti, lasciando intendere che la versione proposta dal giornalista fosse molto fantasiosa. La risposta dell’attaccante, ovviamente, ha alimentato notevolmente le speranze dei tifosi, impazienti di avere novità positive in merito al prolungamento del contratto.