Il giornalista sicuro: “Botman vuole il Milan, non si chiude per un motivo!”

Il noto giornalista di Sky Sport Luca Marchetti ha parlato a tutto tondo del mercato del Milan e della situazione inerente ai rinnovi di Maldini e Massara. Di seguito un estratto delle sue parole.

SUI RINNOVI DI MALDINI E MASSARA

“Io penso che non ci siano problemi nel rinnovo di Maldini e Massara. Se non è ancora arrivata la firma bisognerebbe chiederlo o a Cardinale o a Massara e Maldini.”

SULLE DIFFICOLTA’ DEL MERCATO

Sul mercato ora c’è qualche difficoltà, ma non per il budget o per i contratti, ma per la concorrenza che è tanta”

SU RENATO SANCHES E IL PIANO B

Su Renato Sanches è piombato il PSG che non ha ancora fatto un’offerta. Però sai com’è, quando senti il nome del PSG accostato ad un giocatore un po’ di paura ti viene. Uno dei nomi che aveva seguito il nome insieme a Renato Sanches è quello di Enzo Fernandez del River Plate, su cui ci sono anche Benfica e Wolverhampton, che al momento sono più avanti sulle trattative.

Da quello che abbiamo ricostruito il Milan non ha mai approfondito questo tipo di trattativa ma un gradimento di massima da parte del giocatore c’era stato. Ora non so se è troppo tardi per andare a riallacciare la trattativa perché anche le altre si muovono”.

SU BOTMAN

“Botman è certamente un obiettivo del Milan, è da sei mesi un obiettivo del Milan. Ma se tu in sei mesi non sei riuscito a chiudere una trattativa è perché è complesso, non perché sei scarso. Gli interpreti di gennaio sono gli stessi di adesso: Milan, Newcastle e Lille.

Il giocatore preferisce il Milan al Newcastle e il Lille preferisce il Newcastle al Milan. È un braccio di ferro a tre.”