Il Milan inguaia l’Inter: derby di mercato in vista per l’attaccante?

Sembra che Paulo Dybala sia a un passo dall’Inter, mancano davvero solo gli ultimi dettagli, dopodiché, la Joya dovrebbe vestirsi di nerazzurro, forse.

Sì, forse. Infatti, sembra che il Milan si sia fiondato sul gioiellino argentino ex Juventus ed è pronto a fare uno sgarro ai cugini nerazzurri.

Getty Images, Paulo Dybala

Infatti, stando a quanto riportato da Il Tempo, i rossoneri, visto il momento di stallo nella trattativa tra il giocatore e l’Inter negli ultimi giorni, si sarebbero fatti vivi con il diretto interessato.

Un giocaotre come Dybala farebbe comodo eccome ai rossoneri, sarebbe il profilo ideale per mister Pioli nel suo 4231, visto che agirebbe in posizione centrale nei tre dietro l’unica punta.

Riuscire ad acquistarlo, inoltre, creerebbe grande entusiasmo, sia per la mole dello stesso giocatore, sia perché verrebbe sottratto ai rivali nerazzurri.

A onor del vero, però, sembra molto difficile che i rossoneri possano accaparrarselo. Dybala, seppur ci siano ancora dei dettagli da limare, è veramente vicino all’Inter.