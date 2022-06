Il Milan sorride, arriva la notizia dalla Francia sul Lille!

Nessuna sanzione sul mercato per il Lille. È questa la decisione del DNCG (Direzione nazionale Controllo di Gestione) sul club francese, come dichiarato nel comunicato ufficiale:

“Nell’ambito della revisione della situazione dei club per la stagione sportiva 2022-2023, la Commissione di controllo dei club professionistici ha adottato le seguenti decisioni ai sensi dell’articolo 11 del Regolamento DNCG: LOSC LILLE: Nessuna azione intrapresa contro il club dal DNCG“.

Renato Sanches Milan

ll Lille infatti era sotto la lente di ingrandimento della propria Federazione per questioni economiche. La società francese, si sa da tempo, deve mettere a posto i suoi conti e ha anche rischiato il blocco totale del mercato ed una possibile denuncia al Fair Play Finanziario per l’ultimo bilancio.

Una scelta che ricade anche sul Milan, in trattativa con il club per l’acquisizione di Renato Sanches. Un asse, quello tra le due squadre rossonere, che negli anni è sempre stato molto caldo, come dimostrano gli arrivi di Rafael Leao prima e Mike Maignan la scorsa stagione.

Oltre al centrocampista portoghese è ancora viva la pista che porta a Botman, altro obiettivo rossonero di proprietà del club francese.