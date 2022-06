Il Monza piomba a sorpresa sul giocatore del Milan: la notizia!

Gianluca Di Marzio, intervenuto in diretta dagli studi di Sky Sport a “Calciomercato – L’Originale”, ha parlato di un possibile colpo di Adriano Galliani, per il suo Monza, proveniente dal Milan. Queste le parole dell’esperto di mercato:

“Adriano Galliani vorrebbe provare a inserirsi per Romagnoli. Il giocatore non ha ancora firmato per la Lazio e non ha l’accordo con il Milan e vorrebbe capire se ci sono i presupposti per portarlo al Monza”.

Dunque, dopo l’interessamento degli ultimi giorni per Junior Messias, che potrebbe approdare in Brianza in caso di mancato riscatto da parte del Milan, la coppia Berlusconi-Galliani avrebbe messo nel mirino il capitano rossonero, reduce da una stagione fatta di alti e bassi.

Il difensore, infatti, è spesso rimasto fuori a causa di alcuni problemi fisici, e non è mai stato un vero e proprio titolare della squadra. Non a caso nella prima parte di stagione gli veniva preferito Kjaer, mentre dopo l’infortunio del danese, ad avere la meglio è stato Pierre Kalulu.