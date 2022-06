Niente Nazionale, Tonali e Florenzi tornano a casa: Mancini svela il motivo!

È terminata la terza gara del girone di Nations League dell’Italia, con gli azzurri che hanno impattato per 0-0 contro l’Inghilterra in trasferta. Un risultato tutto sommato positivo per gli azzurri nel computo del girone.

A convincere è stata soprattutto la prestazione della squadra di Roberto Mancini, che ha sfiorato più volte la rete. In particolare ad andare vicino al gol sono stati Tonali, Frattesi e Di Lorenzo, mentre l’Inghilterra ha colpito una traversa in avvio di gara e ha sprecato un’occasione clamorosa con Sterling che ha spedito alto da pochi passi.

Italia

Il prossimo match degli azzurri sarà contro la Germania, ma tra i protagonisti non ci saranno due calciatori del Milan: Alessandro Florenzi e Sandro Tonali. Entrambi i calciatori, come annunciato dallo stesso CT Roberto Mancini in conferenza stampa, torneranno a casa dopo il match con l’Inghilterra.

Tonali, ammonito questa sera, è infatti squalificato, mentre il saluto anticipato di Florenzi era già programmato dopo questa partita a causa di un piccolo intervento a cui il giocatore si deve sottoporre.