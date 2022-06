Giordano parla del Milan: l’ha detto su Tonali e Bennacer!

Il Milan, fresco vincitore del campionato di Serie A 21/22, è al lavoro per garantire una rosa competitiva anche per la prossima stagione, fissando l’obiettivo in direzione della seconda stella.

Sono ancora in fase di stallo i rinnovi di Maldini e Massara a causa dell’inserimento in corso d’opera della nuova proprietà che ha rallentato i ritmi burocratici di un accordo già presente e anche nel calciomercato i rossoneri non sono ancora liberi di agire.

In ogni caso il Milan dovrebbe mantenere quasi completamente la colonna portante della squadra che ha raggiunto il diciannovesimo scudetto, fatta eccezione per Franck Kessié che dovrebbe liberarsi a parametro zero.

Kessié Milan Tonali Bennacer

Non son previste, infatti, cessioni dolorose che comprometterebbero l’integrità della squadra. L’unica pedina importante che ad ora, di fronte ad offerte irrinunciabili potrebbe partire, è Rafael Leao.

L’attaccante portoghese infatti piace molto a Guardiola, ma la clausola sul suo contratto da 150 milioni di euro può scoraggiare anche gli acquirenti più audaci e far sì che il calciatore rinnovi con i rossoneri.

“Con questa squadra, il Milan può puntare a vincere di nuovo lo scudetto“, parola di Bruno Giordano, ex attaccante di Serie A che ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport.

L’ex giocatore, ha inoltre aggiunto: “L’addio di Kessié è un brutto colpo, ma rispetto a due anni fa non è insostituibile. con Bennacer e Tonali la mediana è già pronta“.