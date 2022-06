“Col Bruges abbiamo un accordo”, colpo di scena: rivelazione dell’obiettivo del Milan!

Uno dei nomi più al centro delle voci di mercato del Milan è senza dubbio quello di Noa Lang. Il giovane esterno olandese, che proprio ieri sera contro il Galles ha realizzato il primo gol con la sua nazionale, lascerà il Club Brugge per fare il salto di qualità.

Tra le squadre maggiormente interessate c’è sicuramente il Milan, che però non ha ancora deciso di affondare il colpo. Intervenuto ai microfoni del De Telegraaf, Lang ha parlato così del suo futuro:

Lang Bruges Milan

“Sarà un passo molto importante, soprattutto con l’avvicinarsi della Coppa del Mondo. Farò una scelta per la quale mi sento bene. Non sono ancora sicuro dove sarà il mio futuro. Se devo restare al Club Brugge, sono felice di farlo, perché amo questa squadra. Poi do il cento per cento lì. Ma abbiamo concordato da entrambe le parti che è ora di partire, così posso crescere ulteriormente“

“Prossimo club? Devo crescere. Se vado in un club più grande, mi alleno a un livello più alto e gioco a una maggiore intensità. Questo probabilmente mi renderà un calciatore migliore. Il mio ruolo? I bravi calciatori possono giocare ovunque. Si tratta di parlare con un club e quel club ti dà una bella sensazione“.