Lascerà il Milan a titolo definitivo: ai rossoneri 2 milioni di euro

Nuovo piccolo tesoretto in arrivo per le casse del Milan. Secondo quanto riportato da TMW, infatti, i rossoneri sarebbero in procinto di cedere a titolo definitivo un difensore che ha trascorso gli ultimi 18 mesi in prestito.

Calciomercato, Duarte, Istanbul Basaksehir

Si tratta di Léo Duarte, centrale classe 1996, che il Diavolo acquistò, su suggerimento di Serginho, per circa 11 milioni di euro dal Flamengo nell’estate del 2019. Il brasiliano, però, non ha mai convinto al Milan, racimolando soltanto 9 presenze in una stagione e mezzo.

Nel gennaio 2021, quindi, arrivò la cessione in prestito di 18 mesi, con diritto di riscatto fissato a 5,5 milioni di euro, all’Istanbul Basaksehir, squadra della Super Lig.

In Turchia, il difensore, è diventato in poco tempo un titolare inamovibile per il club della capitale, mettendo a referto la bellezza di 56 presenze e convincendo, così, la società a trattare con i rossoneri per il riscatto.

Nonostante l’importanza acquisita dal giocatore all’interno della rosa, però, i turchi non sarebbero disposti a versare al Milan l’importo precedentemente fissato per il riscatto, ed avrebbero chiesto uno sconto, mettendo sul piatto circa 2 milioni di euro, cifra ritenuta ugualmente congrua dai rossoneri.