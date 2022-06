Lazetic fatica a trovare spazio: il Milan studia la soluzione!

Il futuro di Marko Lazetic è ancora tutto da scrivere. Il classe 2004, arrivato a gennaio in rossonero, ha giocato praticamente solo in primavera. Visto il poco spazio la dirigenza sembra intenzionata a lasciarlo partire in prestito, a riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Un anno lontano da Milano per avere la possibilità di giocare è la scelta migliore per lui, secondo la società. In prima squadra è sceso in campo solamente 4 minuti nel derby di Coppa Italia, fare esperienza sarà quindi fondamentale per il suo percorso di crescita.

Marko Lazetic, Milan

Sulle sue tracce c’è il Cagliari, appena sceso in Serie B, pronto ad accogliere il diciottenne serbo. Non c’è ancora nulla di concreto, nelle prossime settimane sapremo sicuramente se il futuro di Lazetic sarà in Sardegna.

Le sue prestazioni in Serbia hanno folgorato Maldini, che a gennaio ha deciso di portarlo a Milano come terza punta. La concorrenza di Ibra e Giroud però si è fatta sentire e Lazetic non è riuscito a dimostrare il suo valore.