Rinnovo Leao, c’è distanza tra le parti: la situazione

Il Milan punta a blindare Rafael Leao. Il portoghese, eletto MVP del campionato di Serie A appena concluso, ha un contratto che lo lega ai rossoneri fino a giugno 2024. In primavera il club lombardo aveva offerto al classe ’99 un ingaggio triplicato rispetto a quello attuale, per un totale di circa 4.5 milioni di euro all’anno.

Leao Milan Rinnovo

Le grandi prestazioni e il ruolo decisivo nella conquista dello Scudetto, hanno però modificato le richieste del giocatore, che vorrebbe un prolungamento con stipendio da 7 milioni di euro a stagione. Per il momento quindi la distanza tra domanda e offerta rimane ampia.

Nonostante questo i tifosi del Diavolo possono dormire sonni tranquilli, con Leao che non ha mai messo in dubbio la sua volontà di rimanere a Milano. Probabile dunque che Maldini faccia un’eccezione e cerchi di venire incontro alle richieste dell’ex Lille, forte della clausola rescissoria da 150 milioni presente nel contratto del numero 17. Si prosegue un po’ a rilento ma per ora non ci sono dubbi: Leao rimarrà al Milan.