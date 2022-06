Il CT del Portogallo consacra Leao: che elogio al giocatore del Milan!

Rafael Leao è stato il giocatore decisivo nella stagione del Milan. Il portoghese ha mostrato tutto il suo potenziale e nella seconda parte di stagione è stato il vero trascinatore degli uomini di Pioli. La sua crescita non è passata inosservata in patria e il CT dei lusitani, Fernando Santos, lo convoca ormai in pianta stabile per gli impegni del suo Portogallo.

Direttamente dal ritiro della squadra, alla vigilia della sfida di Nations League contro la Repubblica Ceca, Santos ha parlato in conferenza stampa, allontanando da Leao le pressioni di chi lo vede come erede di Cristiano Ronaldo e spendendo per lui parole di elogio.

“Quanti gol ha segnato Ronaldo? Forse un milione…difficilmente qualcuno potrà sostituirlo, non solo in Portogallo ma nel mondo. Rafael deve essere semplicemente Rafael, con le sue caratteristiche e la qualità che ha. Se sta qui con noi a soli 21 anni vuol dire che è il futuro della nazionale e la nazionale stessa conta su di lui”.