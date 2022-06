Indizio social sull’arrivo di Renato Sanches: Leao fa sognare i tifosi del Milan

Renato Sanches è da tempo uno dei principali obiettivi per il centrocampo del Milan che dalla prossima stagione sarà orfano di Franck Kessiè.

Il portoghese, come ribadito anche dalla ultime indiscrezioni di mercato, sembrerebbe sempre più intenzionato a lasciare la Francia per iniziare una nuova avventura della sua carriera in maglia rossonera.

A confermare i rumors, invece, ci pensa un suo ex compagno di squadra ai tempi del Lille – nonchè connazionale – che ora è diventato la stella di questo Milan: Rafael Leao.

L’esterno rossonero, infatti, ha da poco commentato un post del centrocampista portoghese con due emoji raffiguranti i colori sociali del Milan.

Sanches Leao Milan

Un indizio che lascia spazio a poche interpretazioni se non quella del vicinissimo approdo di Renato Sanches al Milan.

Il giocatore sembra ormai promesso sposo della squadra di Stefano Pioli per una cifra attorno ai 15 milioni di euro, con un contratto da 3 milioni netti all’anno.

I NUMERI DI RENATO SANCHES

Il centrocampista ex Bayern Monaco ha collezionato la bellezza di 32 presenze in stagione tra tutte le competizioni, mettendo a referto anche 2 gol e 5 assist in campionato.