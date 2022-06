Leao solo al sesto posto tra i calciatori più costosi di Serie A: altri due rossoneri in top ten!

Al termine della stagione 2021/2022, che ha visto il Milan trionfare in Serie A, il CIES ha stilato la lista dei calciatori più costosi del campionato. In cima alla graduatoria comanda Lautaro Martinez con i suoi 106,7 milioni di euro, seguito a distanza dal compagno di squadra Barella (94,9 milioni) e con Vlahovic (87,6 milioni) a chiudere il podio. Nella top 10, però, sono presenti anche tre rossoneri:

Theo Hernandez, autore dell’ennesima grande stagione suggellata dal magnifico coast to coast contro l’Atalanta nella penultima giornata di campionato; Rafael Leao, nominato MVP della Serie A, che ha trascinato il Milan alla conquista del 19esimo Scudetto a suon di gol ed assist; Sandro Tonali, riscattato in estate dal Brescia, era partito come riserva di Kessié e Bennacer, ma nel corso della stagione è diventato titolare fisso ed uomo imprescindibile per Stefano Pioli.

Questa la classifica completa:

106,7 Lautaro Martinez

94,9 Nicolò Barella

87,6 Dusan Vlahovic

71,4 Tammy Abraham

71,3 Theo Hernandez

66,9 Rafael Leao

66,0 Manuel Locatelli

63,2 Matthijs de Ligt

60,8 Alessandro Bastoni

54,9 Sandro Tonali

53,6 Federico Chiesa

51,0 Lorenzo Pellegrini

51,0 Victor Osimhen

50,3 Sergej Milinkovic-Savic