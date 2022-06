Auguri di Zaniolo a Leao: possibile indizio social?

Il mercato sta per entrare sempre più nel vivo e il Milan non vuole farsi cogliere impreparato, continuando la ricerca ad eventuali elementi che possano rinforzare l’organico.

Tra i tanti nomi accostati ai colori rossoneri c’è senza dubbio anche quello di Nicolò Zaniolo, esterno della Roma fresco vincente di Conference League.

Il classe 2000 rappresenta una delle prime scelte per la fascia destra del Milan che resta uno dei reparti da puntellare in vista della prossima stagione.

La trattativa, però, non è delle più semplici: i giallorossi, infatti, non vorrebbero privarsi del proprio gioiellino, e nel caso in cui lo facessero il prezzo sarebbe esorbitante.

Zaniolo Leao Milan

Circa 40/50 milioni netti e senza contropartite tecniche, una cifra che ad oggi per il Milan è davvero troppo se si considerano anche gli altri reparti su cui intervenire.

Tuttavia la speranza è l’ultima a morire, e ci pensa lo stesso Zaniolo ad accendere la possibile trattativa attraverso una storia Instagram.

In mattinata, infatti, ha postato una foto nelle sue storie che lo ritraggono in campo assieme a Rafael Leao durante un Roma-Milan, in cui gli augura buon compleanno – Leao oggi compie 23 anni -.

Semplici convenevoli o messaggi di mercato? La speranza è di vederli insieme dalla prossima stagione, magari con la stessa maglia addosso.