L’ex giocatore del Milan esalta l’obiettivo di Maldini: “È perfetto per i rossoneri!”

Jean Pierre Papin, ex attaccante di Marsiglia e Milan, Pallone d’Oro nel 1991 e ora allenatore ha rilasciato una lunga intervista a Sky Sport dove ha rilasciato alcune dichiarazione su diversi argomenti sulla sua ex squadra.

Papin Milan intervista

“Renato Sanches? Secondo me può giocare in tutte le squadre del mondo. E’ un tipo di giocatore che sa adattarsi, deve migliorare nell’andare da area ad area, al Milan ci sono diversi giocatori che giocano in questo modo e lui sarebbe perfetto“. Il miglior giovane che ho visto quest’anno è Faivre (trequartista del Lione). Secondo me è un giocatore che al Milan andrebbe benissimo”

Su Maldini: “Paolo è il Milan, ha cominciato al Milan e finirà al Milan. Paolo conosce il calcio, conosce il Milan. Sa quello di cui il Milan ha bisogno” Tra i giocatori francesi che hanno impressionato di più al Milan ci sono Hernandez e Maignan: “Maignan ha preso forza e credo che il titolo possa dargli ancora qualcosa in più – dice – Conoscevo meglio il fratello di Theo (Lucas), lui mi ha molto sorpreso. E’ arrivato in punta di piedi e oggi è uno dei più forti che il Milan ha in rosa”.