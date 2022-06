L’ex rossonero non ha dubbi: “È lui il più forte di questo Milan!”

L’ex attaccante rossonero Jean-Pierre Papin ha parlato ai microfoni di SkySport. Il francese ha giocato nel Milan tra il 1992 e 1994, collezionando 40 presenze e 18 gol.

Tra i temi toccati ovviamente la vittoria dello Scudetto e un focus soprattutto sulle due armi in più che secondo lui ha avuto Pioli.

Secondo lui Maignan e Theo hanno fatto una stagione incredibile. Se per Maignan Papin non aveva dubbi, per Theo invece è rimasto estremamente colpito. Ha rivelato infatti di conoscere di più il fratello Lucas, difensore del Bayern Monaco.

Queste le sue parole:

“Conosco Maignan, ha fatto una stagione incredibile l’anno scorso. Ora che è al Milan è ancora più forte. Theo? Conoscevo di più il fratello, ma lui mi ha sorpreso. E’ arrivato in punta dei piedi, ora è uno dei più forti giocatori che il Milan ha in rosa“.

Effettivamente loro due sono state due certezze per tutta la rosa. Theo Hernandez se le è giocate quasi tutte e Maignan è riuscito a far dimenticare Donnarumma nel giro di un mese.