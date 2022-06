Deschamps sul ballottaggio tra Lloris e Maignan: “Devo farlo finché gioca così!”

Dopo l’esordio del 29 marzo nella sfida contro il Sudafrica vinta dai transalpini per 5-0, Mike Maignan continua ad insidiare Lloris nei panni di primo portiere della nazionale francese.

Esordio che, per il portiere rossonero, è stato tutt’altro che banale poiché è avvenuto allo stadio Maupay di Lille, dove è cominciata la gloria professionistica dell’estremo difensore.

Con la Francia Mike Maignan ha giocato due partite e mezzo (224 minuti) e subito un solo gol. Numeri che hanno impressionato il CT Deschamps, che ha parlato in conferenza stampa di questa situazione.

Maignan Lloris Deschamps

Nel dettaglio, il tecnico francese ha espresso la fortuna che hanno i transalpini ad avere questo dualismo nel ruolo e ha commentato così: “Maignan? All’inizio dello stage avevo stilato un programma.

Ma continuo a ripeterlo: tanto meglio se abbiamo due portieri di questo livello. Però, finché Hugo continua ad avere questo rendimento, che ha avuto anche con il Tottenham durante la stagione sarà difficile farne a meno.

Anche per Mike però è importante giocare più partite in pochi giorni che in un anno e mezzo. Nel programma avevo deciso di far giocare Lloris la prima e la terza partita, mentre Mike avrebbe giocato la seconda e la terza. E andrà così“.