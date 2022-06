Maignan stupisce anche in nazionale: che elogio di Deschamps al portiere del Milan!

Dopo essersi preso il Milan a suon di parate, Mike Maignan sta stupendo anche con la sua nazionale, dimostrandosi sempre più uno dei top nel suo ruolo.

Il portiere francese era arrivato con molto scetticismo dopo l’addio a parametro zero di Donnarumma, facendo presagire in tutto l’ambiente un constistente passo indietro per la squadra.

Invece, dati alla mano, l’ex estremo difensore del Lilla è riuscito a portare al Milan la bellezza di 22 punti in campionato, dimostrandosi decisivo per la conquista dello scudetto.

Maignan Theo Hernandez Milan

A seguito della splendida stagione in rossonero non poteva mancare la convocazione con la Francia, a cui ha dato seguito anche un’ottima prestazione in Nations League contro la Croazia.

Su di lui a fine partita si è espresso il commissario tecnico degli attuali campioni del Mondo Didier Deschamps.

L’ex allenatore della Juventus si è detto davvero soddisfatto del classe ’95, che ora entrerà di legittimo in ballottaggio con Lloris per un posto da titolare per i prossimi mondiali.

Di seguito un estratto delle sue parole.

LE PAROLE

“Mike ha confermato quello che sta facendo con il suo club. Fa parate decisive. Sono fortunato ad avere a disposizione due ottimi portieri.”