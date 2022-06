Maldini fa impazzire i tifosi del Milan: “Non l’avevo mai fatto in vita mia!”

La vittoria dello scudetto in casa Milan ha creato un entusiasmo incredibile. A inizio anno, molto probabilmente, in pochi credevano alla vittoria del tricolore, ma in tanti sapevano che la squadra avrebbe fatto di tutto per cercare di trionfare.

Un gruppo forte, con un allenatore che ha fatto vedere di che pasta è fatto e una dirigenza rivelatasi di altissimo livello.

Di quest’ultima ne fa parte Paolo Maldini che conosce il mondo Milan più di tutti.

Getty Images, Paolo Maldini

Maldini, dopo una carriera encomiabile in maglia rossonera, da qualche anno ha deciso di dare ancora tanto al suo Milan, anche se non più in campo ma dietro una scrivania.

La scelta, a quanto pare, è stata azzeccata, visto l’incredibile lavoro svolto.

Proprio Maldini, ha parlato a DAZN della vittoria dello scudetto, più precisamente dei festeggiamenti e dice: “Sinceramente non mi ricordo di aver mai festeggiato così tanto. Forse ha influito tanto il fatto di non vincere nulla da 11 anni“.

Potrebbe sembrare strano, considerando le tante vittorie da giocatore, molte da capitano, ma Paolo ha sottolineato come il fatto di non vincere da tanto abbia influito tanto.