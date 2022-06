Rinnovi Maldini e Massara, RedBird ha deciso!

Il Milan lavora per chiudere i rinnovi di Maldini e Massara. Come riporta Gianluca Di Marzio la società ha ripreso in queste ultime ore i contatti per i rinnovi dei dirigenti. RedBird che vorrebbe chiudere la pratica già in settimana.

Dopo una settimana in cui non c’erano state novità, sono ripresi in queste ultime ore i contatti tra le parti. La proprietà vorrebbe chiudere la questione entro la fine della settimana per evitare di slittare alla prossima e per poter concentrarsi a pieno sul calciomercato.

Paolo Maldini (Photo via GettyImages)

In ogni caso la chiusura definitiva non avverrà né nella giornata di oggi né in quella di domani. I rinnovi di Maldini e Massara sono fondamentali per poter iniziare al meglio la stagione. Al momento il mercato è bloccato e gli obiettivi inseguiti da tempo dai dirigenti stanno sfumando.

Su Renato Sanches è piombato il PSG, pronto ad offrire una cifra decisamente più alta di quella dei rossoneri. Anche Botman è finito nel mirino di diversi club europei ed anche il suo arrivo non è più così sicuro.