Rinnovi Maldini e Massara, Di Marzio preoccupa i tifosi: le parole in diretta

Continua a tenere banco la questione rinnovi di Maldini e Massara. Domani, infatti, sarà l’ultimo giorno di contratto dei dirigenti rossoneri, e ad oggi non è arrivato ancora l’annuncio del rinnovo.

La riconferma dei due dirigenti non sembra essere in dubbio. Fanno discutere, tuttavia, le tempistiche. Anche Gianluca Di Marzio, intervenuto in diretta a Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, ha commentato così la situazione in casa Milan:

Maldini Massara Milan

“Domani scadono i contratti di Maldini e Massara. Sta diventando una situazione piuttosto paradossale per i tempi, ma credo che alla fine tutto si concluderà per il meglio. È una questione tempistica che sta mettendo in difficoltà anche i dirigenti stessi del Milan nel portare avanti trattative di mercato e nel poterle concludere. Maldini e Massara non ne fanno neanche una questione economica, è più una situazione legata a questioni di poteri e deleghe. Sta di fatto che ancora oggi non è arrivata la firma, e questa situazione all’interno del gruppo dirigenziale del Milan va comunque sottolineata perché credo non sia mai successo che due dirigenti che hanno appena vinto lo scudetto, in scadenza al 30 giugno, ancora il 29 non hanno rinnovato i propri contratti”