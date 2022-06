Che stoccata di Criscitiello: “Rinnovi Maldini e Massara? Nemmeno in Serie C!”

Il Milan, prima di sbloccare definitivamente la questione calciomercato, deve formalizzare i rinnovi di Paolo Maldini e Frederic Massara. Sembra, oramai, questione di giorni. I tifosi rossoneri, però, nutrono ancora dei dubbi.

Spesso, infatti, negli ultimi mesi, è stato dato per fatto il prolungamento dei due dirigenti, per poi registrarsi una brusca frenata, con addirittura Maldini e Massara a rischio per la prossima stagione. Il Milan, con il nuovo ciclo RedBird, deve schiarirsi le idee e cominciare a muoversi sul mercato. Il rallentamento nelle trattative dei rinnovi ha portato a veder sfumare ai rossoneri obiettivi concreti come Sven Botman, che si accaserà al Newcastle.

Criscitiello Milan

Per l’occasione, Michele Criscitiello ha parlato ai microfoni di Tutti Convocati: “Dev’essere per forza la settimana dell’annuncio, me l’aspetto tra domani e martedì. Altrimenti scoppia il finimondo. Non succede nemmeno in Serie B o in Serie C che i dirigenti che hanno vinto il campionato vadano in scadenza“.

Parole dure nei confronti della società rossonera, che adesso è chiamata a battere colpo rinnovando i due dirigenti.

Vittorio Assenza