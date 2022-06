Pronti i rinnovi di Maldini e Massara: fissata la data delle firme!

Dopo l’acquisto di Origi il Milan non ha intenzione di fermarsi sul mercato, ma prima di operare altri acquisti in vista della prossima stagione bisognerà sistemare una situazione alquanto importante: i rinnovi di Paolo Maldini e Frederic Massara.

Se nei giorni scorsi si parlava di nessun passo in avanti nella trattativa, ad oggi filtra maggior ottimismo e si punta a chiudere nel minor tempo possibile.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, però, per la firma di entrambi i rinnovi bisognerà attendere in quanto non è prevista ancora per questa settimana.

Gli aspetti principali dei rinnovi sono archiviati e sistemati, restano soltanto gli ultimi dettagli da limare e poi si potrà passare all’ufficialità.

Maldini Massara Rinnovi

Ufficialità che molto probabilmente arriverà all’inizio della prossima settimana con le rispettive firme sui contratti dei ds rossoneri.

Una volta terminate le pratiche per i loro rinnovi si potrà pensare al calciomercato e a come poter rinforzare la rosa a disposizione di mister Pioli.

Nel frattempo, nella giornata di ieri, entrambi i ds del Milan hanno incontrato personalmente Tiago Pinto – ds della Roma – per definire il riscatto di Alessandro Florenzi e per parlare della difficile trattativa che potrebbe portare Nicolò Zaniolo al Milan.