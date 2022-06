Rinnovo Maldini, si complica la trattativa? La situazione

Archiviato il passaggio di proprietà del Milan passato nelle mani del fondo americano RedBird Capital di Gerry Cardinale, la dirigenza è pronta a cambiare marcia per non farsi cogliere impreparati in vista della prossima stagione.

Uno degli aspetti fondamentali da mettere a posto sarà sicuramente quello dei rinnovi di Paolo Maldini e Frederic Massara, entrambi in scadenza a luglio.

Se fino a poco tempo fa, però, filtrava un cauto ottimismo in merito alla situazione, ora le cose potrebbero essersi complicate più del previsto.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera infatti, nella cena avvenuta pochi giorni fa tra Paolo Maldini, Gerry Cardinale e Giorgio Furlani – direttore dell’area tecnica del Milan – a casa del ds rossonero, non si sarebbe arrivati ad un’intesa completa sul rinnovo contrattuale.

Maldini Rinnovo Milan

Per questo motivo, spiega il quotidiano, starebbe crescendo l’ansia per il proseguo della trattativa, che non è da escludere possa concludersi con una separazione delle parti.

L’accordo, inoltre, dovrà essere trovato con Gazidis, che ricordiamo avere potere decisionale e di firma fino al closing del passaggio di proprietà che si terrà presumibilmente a settembre.

L’impressione è che Maldini e Massara, oltre al sopracitato aspetto economico del loro rinnovo, stiano trattando con la nuova proprietà anche in merito agli obiettivi da voler raggiungere e il budget che verrà messo a disposizione per ottenere determinati obiettivi.