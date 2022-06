Mancini: “Argentina più brava di noi. Dovevamo farlo per riaprire la partita”

Troppa Argentina e troppo poca Italia nella Finalissima. A Wembley la squadra di Messi si impone con un netto 3-0 sugli Azzurri grazie ai gol di Lautaro Martinez, Di Maria nel primo tempo e di Dybala allo scadere.

Niente da fare per l’Italia, che non riesce a rialzare la testa dopo la cocente eliminazione dai Mondiali nello stesso stadio in cui, poco meno di un anno fa, i ragazzi di Mancini avevano alzato al cielo la coppa di Euro2020.

Italia Argentina Finalissima

Troppa la qualità messa in campo dall’Albiceleste, poca quella espressa dalla squadra capitanata da Giorgio Chiellini, che sperava di salutare la Nazionale in modo migliore.

Il ct Roberto Mancini, intervenuto ai microfoni di Rai 1 al termine del match, ha commentato così la sconfitta:

“Il primo tempo abbiamo fatto due errori sui gol concessi. La partita era equilibrata ma poi loro sono stati più bravi. Avremmo dovuto cercare di fare un gol per riaprire la partita. Nel secondo tempo non abbiamo avuto la possibilità di farlo, abbiamo creato troppo poco”.