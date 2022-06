Mancini: “Sul pareggio siamo stati dei polli! Devo fare una richiesta ai club di Serie A”

Finisce 1-1 tra Italia e Germania, match valevole per la prima giornata del girone A della Nations League. Un’Italia più propositiva rispetto a quella che si è vista contro l’Argentina passa in vantaggio al 70° minuto grazie alla rete di Lorenzo Pellegrini su assist del baby attaccante Gnonto, giovane promessa del calcio italiano in forza allo Zurigo.

Esordio da sogno per il ragazzo classe 2003 che subentrato a Politano, uscito per infortunio, ha spaccato in due la partita con delle giocate a dir poco sorprendenti lasciando di stucco tutti i tifosi azzurri.

Gnonto, Italia, Germania

Al 73° minuto però è arrivato il pareggio di Kimmich che ha sfruttato una disattenzione difensiva degli azzurri e insaccato alle spalle di Donnarumma. Tuttavia un buon risultato per la squadra di Mancini che comincia questo cammino in Nations League con un pareggio contro una Nazionale, definita dallo stesso ct, tra le più forti del mondo.

Di seguito le parole di Roberto Mancini ai microfoni Rai, al termine di Italia-Germania:

“Siamo stati dei polli a concedere il pareggio subito. Siamo stati bravi a soffrire quando c’era da soffrire. Stasera son stati bravi, è stata una partita alla pari. Abbiamo dei ragazzi giovani bravi, speriamo crescano subito. La strada è molto lunga. La Germania in questo momento è tra le più forti.”