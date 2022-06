Marino, DS Udinese: “Milan alla prima giornata? Mi preoccupa di più un’altra partita!”

Il Milan si appresta a prepararsi al meglio per l’inizio della stagione. La squadra di Pioli sfiderà alla prima giornata di campionato l’Udinese di Sottil a San Siro.

Il DS bianconero Marino ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista di questo delicato match. Nonostante la difficoltà della partita, il dirigente dell’Udinese ha rivelato di non essere troppo preoccupato: secondo lui, affrontare le big ad inizio anno può essere un vantaggio, in quanto possano impiegare più tempo ad ingranare la marcia giusta.

Marino Udinese DS

Queste le sue parole:

“Una partenza suggestiva e difficile, però queste grandi squadre è meglio sfidarle all’inizio che alla fine. Sono più preoccupato in realtà del finale di campionato con la Juventus piuttosto che l’inizio con il Milan in quanto può riservare una sorpresa ai neo campioni d’Italia perché sappiamo che le squadre grandi a inizio stagione possono far fatica a carburare tant’è che tre anni fa alla prima di campionato battemmo il Milan qui alla Dacia Arena“.